بالصور.. ” الدفاع المدني ” تُسيطر على حريق في فيلا بالهيئة الملكية

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، من إطفاء حريق اندلع في فيلا بالهيئة الملكية نتيجة التماس كهربائي، دون إصابات.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عند الساعة ٢٢:٢٢ من مساء أمس الأربعاء، عن نشوب حريق في فيلا بالهيئة الملكية بحي الفيصل في محافظة ينبع.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني بادرت بإخلاء المتواجدين داخل الفيلا والسيطرة على الحريق قبل انتشاره واقتصاره على المطبخ الواقع بالدور الأرضي دون وقوع أي خسائر أو إصابات بالأرواح.

