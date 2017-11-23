مدرسة جميلة بنت الحارث تنظم مشروع ” متميزة في أدائي “

ريما الفهد(صدى):

نظمت مدرسة جميلة بنت الحاث في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، مشروع “متميزة في ادائي”، لتنضم لمدارس تعزيز السلوك الايجابي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتثبيت السلوك المستهدف، ورفع الدافعية للتعلم لدى الطالبة عبر خطوات متفق عليها من جميع اعضاء المدرسة برؤية واضحة للطالبة والأسرة.

وتضمن البرنامج الذي اشرفت عليه المرشدة الطلابية فوزية التويجري يوم الأثنين الموافق 24 /2/،1439 ورشة عمل للمعلمات، موضحة لهن أهداف المشروع وآلية تنفيذه.

كما تم شرح البرنامج للطالبات وكيف تكون الطالبة متميزة في ادائها وفق خطة تبدا منذ تثبيت البطاقة الخاصة في سجل الواجبات لكل طالبة بحيث تحصل الطالبة على النقاط ثم البطاقات صعودا من المعلمة للمرشدة الطلابية فالوكيلة ثم بعد ذلك المديرة.