جامعة الملك عبدالله لعلوم التقنية تعلن عن وظائف لحمَلة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس صيانة معدات مختبرات- أخصائي الرواسب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم، أو الهندسة ) .

– مهندس صيانة معدات مختبرات- أخصائي الليزر والإلكترونيات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم، أو الهندسة . (

– أخصائي الاتصالات والأحداث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، الصحافة)، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب الآلي ) .

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2017م.

وقالت الجامعة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: ” هنـــــا ” .