القبض على شابان سرقوا 40 رأسًا من الأغنام بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، القبض على مواطنان استولوا على أغنام من إحدى مزارع محافظة عيون الجواء، بعد تقييد صاحبها عربي الجنسية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن أشخاص مجهولين قاموا بكسر أقفال بوابة الدخول الخارجية لإحدى المزارع شمالي محافظة عيون الجواء في ساعة متأخرة من الليل وتقييد مقييم من جنسية عربية والاستيلاء على جواله و40 رأسًا من الأغنام.

و أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة عن تحديد هويات المتهمين والقبض عليهم – سعوديي الجنسية – تتراوح أعمارهم في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيداعهم للتوقيف، وإحالتهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص، حيث أقروا عند سماع أقوالهم بما بدر منهم.