” إنتل ” تعترف بوجود عيوب أمنية خطيرة في برامج حواسبها منذ 2008

واشنطن(صدى):

اعترفت شركة إنتل بوجود عدة عيوب أمنية خطيرة في البرمجيات الثابتة الموجودة ضمن كل شريحة حاسب تقريبًا تم بيعها في السنوات الأخيرة.

وأكدت الشركة أن عدد العيوب بلغ 11 عيبًا أمنيًا، موضحه أنها تؤثر على الملايين من أجهزة الحاسب والخوادم، وتتعلق بما يسمى محرك الإدارة ومحرك التنفيذ الموثوق به وخدمات منصة الخادم.

كما أشارت إلى أن العيوب المكتشفة تؤثر على الرقائق المصنعة من قبل الشركة منذ عام 2008، وتتواجد هذه العيوب ضمن الأنظمة التي تستعمل وحدة المعالجة المركزية Core من الجيل السادس والسابع والثامن بالإضافة إلى مجموعة من معالجات زيون وسلسلة Apollo Lab Atom E3900 وApollo Lake Pentium وسلسلة معالجات Celeron N وJ.

يُذكر أن إنتل أصدرت أداة للكشف لأنظمة ويندوز ولينكس من أجل مساعدة المستخدمين على معالجة الدفعة الحالية من العيوب، بحيث تعرض الأداة تقييم المخاطر للنظام، وتشير الشركة إلى أن الأخطاء قد تؤثر على أجهزة الحاسب والخوادم ومنصات إنترنت الأشياء.