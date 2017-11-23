توقعات بتسجيل أعلى حضور جماهيري في نهائي دوري أبطال آىسيا
يشهد نهائي دوري أبطال آسيا لهذا العام، بين الهلال، و وأوراوا الياباني، حضور جماهيري عالي، بعد بيع 95% من تذاكر الاياب في اليابان.
والمتوقع أن يتم تسجيل أعلى حضور جماهيري في تلك المباراة، بعد تخطيها الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2013 بمباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، والذي بلغ 111,348 في المباراتين بين غوانغزهو ايفرغراند الصيني وسيؤول الكوري الجنوبي.
ويُذكر أن مباراة الإياب، من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ستاد سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية، ويتسع الملعب لنحو 63,700 متفرج، وتم طباعة 58,000 للمباراة التي تقام في سايتاما.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 2 ساعتين
الذي اخشى منه
ان تشتغل المكائن اليابانية
وان اشتغلت لن يمنع غضبها احد
الشعب الياباني شعب مكافح منا ظل عملي
لا يعرف اليأس الى قلوبهم
لذا من الآن لاعب نادي الهلال السعودي
انا نصراوي لكن والله افرح لفرحكم انتم تمثلون الوطن والقيادة الشريفة
اجتهدوا ثابروا
فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة
وما نيل الأماني بالتمني
ولكن تؤخ الدنيا غلابا
ابومازن[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبطي عظم ولاراح يشمها
هااااوي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اخذها الهلال مو غريبه وربي يوفقه وان مااخذها لا قدر الله فهذا شي مكتوب وهذي الكوره وراح يوصل مره اخرى الهلال للنهائي لين ياخذها وهذي الكوره بس عندي شعور اسيا والسابعه للهلال قريبه رغم صعوبة المباراه انا اتحادي بس للامانه الهلال بطل هو الوحيد الي يصارع من اجلها وحنا الرخصه مااخذناها