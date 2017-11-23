توقعات بتسجيل أعلى حضور جماهيري في نهائي دوري أبطال آىسيا

ماجد محمد(صدى):

يشهد نهائي دوري أبطال آسيا لهذا العام، بين الهلال، و وأوراوا الياباني، حضور جماهيري عالي، بعد بيع 95% من تذاكر الاياب في اليابان.

والمتوقع أن يتم تسجيل أعلى حضور جماهيري في تلك المباراة، بعد تخطيها الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2013 بمباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، والذي بلغ 111,348 في المباراتين بين غوانغزهو ايفرغراند الصيني وسيؤول الكوري الجنوبي.

ويُذكر أن مباراة الإياب، من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ستاد سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية، ويتسع الملعب لنحو 63,700 متفرج، وتم طباعة 58,000 للمباراة التي تقام في سايتاما.