الاتصالات السعودية تعلن عن توفر وظائف هندسية وفنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب الآلي، الهندسة ) .

– فني أول تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب الآلي، الهندسة ) .

– محلل أول الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط :هنا