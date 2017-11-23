بالفيديو.. عروس تستعرض جمالها بطريقة غريبة في حفل زفافها

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لعروس وهي تلجأ لطريقة غريبة للغاية لاستعراض جمالها أمام حشد من أقاربها وأصدقائها لحظة دخول قاعة الزفاف.

واتجهت العروس فور دخولها من باب القاعة نحو قاعدة زجاجية مرتفعة تدور حول محورها، فصعدت فوقها لتبدو كما لو كانت مانيكان في واجهة عرض، فيما بدأ المدعوون التقاط الصور لها.