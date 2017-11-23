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بالفيديو.. عروس تستعرض جمالها بطريقة غريبة في حفل زفافها

بالفيديو.. عروس تستعرض جمالها بطريقة غريبة في حفل زفافها
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لعروس وهي تلجأ لطريقة غريبة للغاية لاستعراض جمالها أمام حشد من أقاربها وأصدقائها لحظة دخول قاعة الزفاف.

واتجهت العروس فور دخولها من باب القاعة نحو قاعدة زجاجية مرتفعة تدور حول محورها، فصعدت فوقها لتبدو كما لو كانت مانيكان في واجهة عرض، فيما بدأ المدعوون التقاط الصور لها.

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما شاء الله تبارك الله
حرصك الله من شر حاسد إذا حسد
العين حق

[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 2 ساعتين

احيييييييه يازين العرس اول ليله ..

[ عدد التعليقات: 6137 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقه بس المنصه تكفي ماله داعي الصحن اللي تدور فيه خوف تزحلط😁😂😊

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرعاها

[ عدد التعليقات: 38512 ] نشر منذ 1 ساعة

قلعتها ,, قليلة الحياء ,,

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