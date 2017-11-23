بالفيديو.. عروس تستعرض جمالها بطريقة غريبة في حفل زفافها
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لعروس وهي تلجأ لطريقة غريبة للغاية لاستعراض جمالها أمام حشد من أقاربها وأصدقائها لحظة دخول قاعة الزفاف.
واتجهت العروس فور دخولها من باب القاعة نحو قاعدة زجاجية مرتفعة تدور حول محورها، فصعدت فوقها لتبدو كما لو كانت مانيكان في واجهة عرض، فيما بدأ المدعوون التقاط الصور لها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله تبارك الله
حرصك الله من شر حاسد إذا حسد
العين حق
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 2 ساعتين
احيييييييه يازين العرس اول ليله ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6137 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقه بس المنصه تكفي ماله داعي الصحن اللي تدور فيه خوف تزحلط😁😂😊
أبوفهد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرعاها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38512 ] نشر منذ 1 ساعة
قلعتها ,, قليلة الحياء ,,
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 59 دقيقة
اليوم بدور على زجاجه وبكره بدور فيها الدنياء .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15463 ] نشر منذ 21 دقيقة
نعومه وفستانها حلووو 😍