بعد أمطار جدة.. عمود الإنارة دليلك للاستدلال على لوحة سيارتك

نايف السالم(صدى):

قام عدد من الأهالي في محافظة جدة، أمس الأربعاء، في عدد من الأحياء بتعليق لوحات المركبات بشكل ملفت في أعمدة الإنارة حتى يستدل بها أصحابها بعد أن تم فقدها بسبب الأمطار التي شلت الحركة المرورية بالمنطقة.

ومن جانبه أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور أنه يُسمح باستخراج لوحة بدل فاقد حتى في حالة وجود مخالفات مرورية، مبينًا أن الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الحالات تتطلب إبلاغ أقرب مركز شرطة، ومن ثم سداد مبلغ اللوحات وطلب لوحة من قبل فروع المرور.

يُذكر أن عدد كبير من المواطنين لجأوا، أمس، إلى أقسام الشرطة بمحافظة جدة للإبلاغ عن لوحات سياراتهم “ المفقودة بسبب الأمطار.