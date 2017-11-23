فنادق هيلتون تعلن عن 24 وظيفة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد (24) وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في مدينة الرياض.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– مدير مناوب.

– مدير الطابق التنفيذي.

– مدير الحجوزات.

– مدير المنتجع الصحي.

– مدير الائتمان.

– مدير التسويق.

– مدير علاقات النزلاء.

– رئيس المضيفين.

– مساعد المراقب المالي.

– مدير المشروبات.

– مدير عمليات المطعم.

– مساعد مدير المكتب الأمامي.

– رئيس الطهاة.

– مدير عمليات الغسيل.

– مدير العلاقات العامة.

– مدير خدمات الغرف.

– رئيس خدمات الاستقبال والإرشاد.

– مدير المبيعات.

– رئيس الحسابات.

– مساعد تنفيذي التدبير المنزلي.

– رئيس طهاة الأطباق.

– مساعد مدير العمليات.

– مدير الأحداث.

– شيف معجنات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط :هنا