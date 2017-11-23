في أغرب عادة.. نساء إندونيسيا يقطعن أصابعهن عند فراق الزوج
يختلف التعبير عن مشاعر الحزن عند فقدان شخص من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدول يُسيطر الرداء الأسود على هذا الطقس كما في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، بينما يرتدي البعض اللون الأبيض عند وفاة شخص ما كما في دولة الهند.
وفي بعض الدول تنثر السيدات الزهور على قبور الأحباب، ولكن ما تقوم به النساء في إحدى قرى إندونيسيا يعد الأغرب بين كل هؤلاء الطقوس، حيث يقمن بقطع أطراف أصابعهن العلوية حزنًا على فراق الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
وعلق المستكشِف ماركوس روث على هذا التقليد وفقًا لـ ” روسيا اليوم ” ، قائلًا: ” إن هذا التقليد يعكس الألم الذي يشعر به كل مَن فقد أحد أقاربه، وهذا الطقس قد يؤدي إلى بتر كل امرأة لأكثر من أصبع طوال حياتها “.
عوض القحطاًني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يثبتنا بالعقل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38512 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15464 ] نشر منذ 35 دقيقة
وااااو ما عاد إلا هي !!
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1972 ] نشر منذ 31 دقيقة
وش اللي وااااااو
والله بعض البشر يستاهل تقطع له الرقيه ماهو بصبع
وبعض الناس لو تنتف له شعره كثيره في حقه
عابر[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 23 دقيقة
وهذا الطقس قد يؤدي إلى بتر كل امرأة لأكثر من أصبع طوال حياتها “. يعني اذا حزنت اكثر من عشر مرات ايش تسوي اصابع ما فيه. ولا تحول على اصابع القدمين.