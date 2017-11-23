في أغرب عادة.. نساء إندونيسيا يقطعن أصابعهن عند فراق الزوج

جاكرتا(صدى):

يختلف التعبير عن مشاعر الحزن عند فقدان شخص من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدول يُسيطر الرداء الأسود على هذا الطقس كما في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، بينما يرتدي البعض اللون الأبيض عند وفاة شخص ما كما في دولة الهند.

وفي بعض الدول تنثر السيدات الزهور على قبور الأحباب، ولكن ما تقوم به النساء في إحدى قرى إندونيسيا يعد الأغرب بين كل هؤلاء الطقوس، حيث يقمن بقطع أطراف أصابعهن العلوية حزنًا على فراق الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

وعلق المستكشِف ماركوس روث على هذا التقليد وفقًا لـ ” روسيا اليوم ” ، قائلًا: ” إن هذا التقليد يعكس الألم الذي يشعر به كل مَن فقد أحد أقاربه، وهذا الطقس قد يؤدي إلى بتر كل امرأة لأكثر من أصبع طوال حياتها “.