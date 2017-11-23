تعويض ضخم لرجل سجن أسبوع بالخطأ في قضية اغتصاب

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية ، بصرف تعويض قدره 380 ألف يورو لرجل برتغالي يقيم في الولايات المتحدة لأنه سجن بطريق الخطأ لأكثر من أسبوع.

وذكرت الصحف البرتغالية ، أن الرجل سجن بطريق الخطأ في مايو الماضي لمدة 11 يومًا بعدما اختلط الأمر على السلطات بأنه أقدم على جريمة اغتصاب، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد أن تم القبض على المجرم الحقيقي وهو مكسيكي.