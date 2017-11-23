بينهم طاقم حكام إماراتي وأخر سويدي.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الحكام، اليوم الخميس، عن حكام مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، المقرر إقامتها اليوم.

وسيدير مباراة اتحاد جدة والنصر، طاقم حكام السويدي بقيادة محمد الحكيم ومساعديه دانييل فارنمارك، وماتياس كلاسنيوس ، بينما يدير مباراة أحد والرائد الحكم الدولي الإماراتي يعقوب الحمادي، بمساعدة أحمد الراشدي، وزايد داوود.

وعن مباراة الشباب والفيحاء، يديرها طاقم حكام من ويلز تحت قيادة سيمون إيفانز، ومساعديه دانيال بيكيت، و وفيليب توماس.