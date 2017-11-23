” إبراهيموفيتش ” يحقق رقمًا قياسًا بدوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

حقق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رقمًا قياسيًا، أمس الأربعاء، بمشاركته في الربع ساعة الأخير من مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي أم بازل السويسري ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبذلك أصبح ” إبراهيموفيتش” أول لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يشارك مع 7 فرق مختلفة، بعد تفوقه على كلاً من الأرجنتيني خافيير سافيولا والفرنسي نيكولا أنيلكا، اللذين لعبا لـ6 فرق مختلفة.

يُذكر أن إبراهيموفيتش شارك مع أياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وإنتر وميلان الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد.