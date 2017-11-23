فتح باب القبول لزمالة جراحة الثدي والغدد الصماء بجامعة الملك سعود

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مركز الدراسات الطبية العليا بالمدينة الطبية الجامعية وكلية الطب بجامعة الملك سعود ،فتح باب القبول في برامج زمالة الجامعة لجراحة الثدي والغدد الصماء،ويستمر حتى يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 م .

وبين مدير برنامج زمالة جامعة الملك سعود لجراحة الثدي والغدد الصماء الدكتور عبدالعزيز السيف،أن البرنامج يمتد لعامين دراسيين ويقبل في المنافسة حاملي شهاده الاختصاص السعودية في الجراحه أو ما يعادلها، مشيراً إلى أن المقابلات ستجري بمركز الدراسات الطبية العليا في مستشفى الملك خالد الجامعي يوم الخميس 28 ديسمبر 2017.