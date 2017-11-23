أمانة المدينة تنفذ عدداً من الجولات على محطات الطرق داخل وخارج المنطقة

نايف السالم(صدى):

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات (الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق) خلال الفترة الماضية جوّلات تفتيشية على المحطات بالطرق الإقليمية وداخل المنطقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد أمين الشتاء أن الجوّلات التفتيشية التي بلغت 103 زيارة نتج عنها 85 مخالفة و إغلاق 13 محطة وقود وفق للائحة الجزاءات والغرامات البلدية , مشيراً إلى أن أمانة المنطقة ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة داخل المدينة وخارجها.

وتهيب أمانة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي حالة مشابه باتصالهم على عمليات الأمانة 940 أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android ) و( Apple Store ) أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي.