التحالف العربي يشن غارات جوية على موقعًا هامًا للحوثيين في البيضاء

فهمي محمد(صدى):

كشف عبد الباري الحميقاني القيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة في محافظة البيضاء، اليوم الخميس، عن نجاح قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في استهداف ثكنة عسكرية، وموقعًا نوعيًا، ومهمًا للحوثيين.

وقال ” الحميقاني ” : ” طيران التحالف شن غارات جوية تمكنت من تدمير مخزن أسلحة وذخائر للحوثيين وقوات صالح، في منطقة قيفة بالمحافظة “.

وأضاف ” الحميقاني ” أن الغارة الجوية تسببت أيضًا في تدمير آليات عسكرية تابعة للحوثيين وحلفائهم في المنطقة ذاتها.