أسعار النفط تنخفض بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين

طلال الغامدي(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 % إلى 57.89 دولار للبرميل، لكنها ما زالت قريبة من مستوى 58.15 دولار للبرميل الذي بلغته أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ 2015.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.14 دولار للبرميل منخفضة 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 % عن سعر الإغلاق السابق.