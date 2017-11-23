بالفيديو.. الغيرة تدفع 4 فهود لمهاجمة أنثى

متابعات(صدى):

هاجم 4 فهود أنثى فهد ، حيث تجمعوا حولها بسبب الغيرة من اصطياد غزال والتعدي على منطقتهم ، فيما حاولت هي الدفاع عن نفسها والهروب منهم .

حيث رصدت ” ريا فان جريونين ” أثناء رحلتها لحديقة ” كغالاغادي ترانسفرونتير ” في جنوب أفريقيا، أنثى فهد معروفة محليا باسم كورين، تطارد غزالا أفريقيا.

وقالت في تعليقها على الفيديو ، إنها لفتت الانتباه عندما اصطادت فريستها، ويبدو أنها أزعجت مجموعة مكونة من 4 فهود عندما تعدت على منطقتهم، واحتشدوا حولها.

وأضافت أن عصابة الفهود هاجمت الأنثى لمدة 20 دقيقة، وعندما تلقت الأخيرة ضربة قوية في الرأس، لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها بسبب عددهم الفائق، فهربت فوق شجرة، في حين بدأت العصابة تناول الوجبة الجاهزة.