خالد السليمان: غرق جدة هذه المرة لن يتحمله الصغار 

عادل الحربي(صدى):

تُعاني محافظة جدة من تقصير المسئولين أكثر من معاناتها من الأمطار الغزيرة، فلولا وجود مثل هؤلاء المسئولين الذين لا يتحملون مسئولية مناصبهم ورمي الأخطاء على الأصغر فالأصغر، لم تكن جدة ستعاني من الأمطار الغزيرة على مدارالـ8 سنوات الماضية.

وقال الكاتب خالد السليمان في مقال له اليوم، إن هذه المرة لن يتحمل الصغار إهمال المسئولين الكبار، بل سيعاقب كل مسئول عن إهماله وتقصيره في أداء عمله، مشيرًا إلى أن المسؤولين اعتادوا على دفع الأخطاء نزولًا باتجاه قاعدة الهرم حتى يتوقع البعض أن أصغر موظف في جدة هو المسئول عن هذه المأساة. وأضاف السليمان: ” اليوم بكل تأكيد سيتم التعامل مع الأزمة بشكل مختلف وأكثر جدية وأشد حزمًا، لأن الدولة يقودها اليوم رجال أكثر حزمًا في التعامل مع التقصير والتقاعس والفشل “.