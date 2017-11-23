قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة سلوان

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين ،من حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن تلك القوات اعتقلت الليلة الماضية ،خالد ادكيدك، ورماح عودة، بعد دهم منزليهما، وتم نقلهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس.

من جهة أخرى أصيب خمسة فلسطينيين ، اليوم ، في حادث وقع في أحد الأنفاق على الحدود بين مصر ورفح، جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في رفح ، إلى وصول خمس إصابات بالاختناق إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، إثر انفجار اسطوانة غاز في أحد الانفاق.