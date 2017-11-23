” قرقاش ” يكشف عن حل الأزمة القطرية

طلال الضوي(صدى):

أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، إلى أن حل أزمة قطر يتمثل في اعترافها بأخطائها في حق جيرانها.

وقال ” قراش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” في أزمتك لن ينفعك أن تقنع نفسك، بل مخرجك، بعيدا عن ضجيجك وصداه، أن تتراجع عن خطاياك بحق جيرانك “.

يجدر الإشارة إلى أن الأزمة القطرية اندلعت منذ 6 أشهر، عقب إعلان عدد من الدول العربية على رأسهم المملكة ومصر والبحرين والإمارات، مقاطعة الدوحة؛ لتدخلاتها في شؤونهم، ودعم الإرهاب واحتضان العناصر الإرهابية على أراضيها.