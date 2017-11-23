بالصور.. إخا والمشير توقع اتفاقية لتوظيف 500 يتيم

سعيد العجل(صدى):

وقعت جمعية إخا الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية ، إتفاقية مع مجموعة المشير العالمية للخدمات الأمنية .

تقضي بتدريب منتهي بالتوظيف ل500 يتيم من الجمعية وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة تكريم المتفوقين لعام 1438 هـ، ومثل مجموعة المشير في هذه الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المجموعة الأستاذ فهد بن محمد القرني، وفي ختام الحفل تم تكريم القرني ومنحه عضوية الجمعية وتعيينه سفيرا لها من ضمن مجموعة من السفراء .

وقال الاستاذ فهد القرني في نهاية الحفل ان هذه الاتفاقية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة فسبقتها اتفاقية توظيف أيتام مع جمعية البر وهذا ما يحتمه علينا دورنا ومسؤوليتنا الاجتماعية تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا من أبناء وطننا الحبيب .

وشكر القرني مسؤولي الجمعية على هذه الشراكة والاتفاقية متطلعا لتعاون اكبر مستقبلا يَصْب في مصلحة شباب الوطن.