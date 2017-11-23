الأمير خالد بن عيّاف يعزّي أسرتي بن شويه والمتحمي

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني يوم أمس بزيارة لمنزل الشيخ فهد بن ماجد بن شويه أمير الفوج الرابع والعشرون بالحرس الوطني قدّم فيها سموه العزاء والمواساة في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ داعياً الله أن يتغمدها برحمته .

كما أجرى سمو وزير الحرس الوطني يوم أمس اتصال عزاءٍ ومواساة بشقيق النقيب . أحمد بن عبدالله أبو نقطة المتحمي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي والذي وافته المنيّة في حادث سير بعد إنتهاءه من أداء عمله في ميادين الرماية بمحافظة جدة ، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة .

من جهتهم عبر الشيخ فهد بن شويه وعبدالرحمن المتحمي عن شكرهم وتقديرهم لزيارة واتصال سمو وزير الحرس الوطني، وكريم مواساته التي لا تستغرب من سموه .