” الشمري ” يروي كيف تم اختياره متدرباً في الكونجرس الأمريكي

نايف السالم(صدى):

قال المتدرب السعودي زياد بن سويلم مشوح الشمري الذي اختير كأول خليجي في الكونجرس الأميركية في الجيوسياسية ضمن التدريب في العام القادم 2018والحاصل على مرتبة 76 ضمن أفضل 100 خبير مؤثر في الجيوسياسية لعام 2017 أن عنوان رسالته الذي سوف يناقشها مقارنة بين الانتفاضات السياسية للأنظمة الجمهورية في العالم العربي والأنظمة الملكية العربية مع قوة واستقرار النظام الملكي السعودي.

وأكد أن تركيزه سيكون على حكم الأنظمة الملكية العربية وعدالتها واستقرارها وكذلك التحديات الأمنية لمجلس التعاون الخليجي كل ذلك مقارنة مع الأنظمة الجمهورية العربية والبحث في أسباب الصراعات الدولية في الشرق الأوسط وحلولها .

وأوضح أن اختياره في الكونجرس جاء بعد منافسة شريفة وبفضل دعم والده وأيضا مستواه الثقافي والعلمي الذي أهله للحصول على هذه المرتبة .

وقد أشار الشمري أنه قد تعلم من سياسة حكومة خادم الحرمين عدم تفضيل حزب على أخر والتعامل بحيادية إلا إذا كان في مصلحة الحكومة موضحا أن النظام الملكي هو أهم أسباب استقرار وأمان المملكة .

ولفت أنه متوقع تكون الأسئلة في الكونجرس بشأن المملكة ووضع المرأة وأيضا الدين وستكون إجابته عن التطورات وأن هناك خطة لتأسيس رؤية حضارية وإسلام معتدل بقيادة ولى العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان ملفتا أن هذه الرؤية ستلقي دعما كبيرا من قبل الكثير من الشباب لأنها تسعى لتحقيق طموحاتهم ومتطلباتهم في مستقبل أفضل .