أمانة الرياض تعيد تطبيق ” حاذر “

حمود العنزي(صدى):

يهدف تطبيق ” حاذر” الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض وهو أهم التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة إلى مساعدة قائدي المركبات على تجنب الاتجاه نحو المواقع الحرجة التي يزداد فيها منسوب المياه داخل طرق العاصمة، خصوصاً مع حلول موسم الأمطار في المدينة .

ويستخدم التطبيق الموقع الجغرافي لقائدي المركبات؛ للكشف عن المسارات الحرجة الواقعة بالقرب منهم أو التي على مسارهم، ويقوم بتنبيههم آلياً كل 30 ثانية عند الاقتراب من النقطة الحرجة، كما يساعد السائقين على سلك طرق بديلة آمنة؛ للوصول إلى وجهتهم دون التعرض لأخطار السيول.

ويتيح التطبيق إمكانية الاستعلام عن المناطق الحرجة؛ انطلاقاً من نطاق عمل البلديات الفرعية والأحياء الواقعة تحت مسؤوليتها، ويوضّح أماكن تجمعات السيول والأمطار على الخريطة بدقة، تحت إشراف فريق تقني متخصص تابع لأمانة منطقة الرياض يعمل على مدار الساعة؛ لتلقي بلاغات قائدي المركبة، وتحديث التطبيق باستمرار؛ لضمان سلامة قائدي المركبات ومرافقيهم.

ويتضمّن التطبيق إمكانية مساهمة قائدي المركبات في التبليغ عن النقاط الحرجة الجديدة، مع توثيق البلاغ بالصور؛ لتقوم إدارة متابعة البلاغات في الأمانة بالتحقق منها ومتابعتها مباشرة عبر فرقها الميدانيّة القريبة من الموقع، قبل أن تدرج النقطة الحرجة في تطبيق “حاذر”؛ لتنبيه السائقين من التوجه نحوها، إلى حين إتمام عملية معالجتها.

ويتميّز “حاذر” بسهولة استخدامه، وملاءمته لكل شرائح المجتمع، كما يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح لمستخدميه إمكانية الاستعلام عن حالة الطقس وتطورات الحالة المناخيّة.