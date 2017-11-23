 الصحة : أكثر من 500 ألف مستفيد من الخدمات بقطاع محايل الصحي

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضحت الصحة أن عدد مراجعي المراكز الصحية بقطاع محايل الصحي خلال عام 1438هـ بلغ (515462 ) مراجعاً ، كما بلغ عدد متلقي الخدمات الصحية عن طريق العيادات الخارجية بمستشفى محايل العام (72112) مراجعاً ، وأستقبل قسم الطوارئ (128729) حالة .

فيما أجريت (1814) عمليةً جراحية , وفقاً للإحصائية الصادرة من المستشفى , ووصل عدد مراجعي مركز طب الأسنان (13746) مراجعاً , إلى جانب إجراء (321478) فحصاً مخبرياً و(68545) فحصاً عن طريق الأشعة، كما قام قسم التأهيل الطبي بتنفيذ (26970) جلسة.

وبينت الإحصائية بأن عدد الزيارات المنزلية التي نفذها الطب المنزلي بلغ (1544) زيارة منزلية للمرضى ، وتم إجراء( 3887) فحص ما قبل الزواج وبلغ عدد الخدمات المقدمة بوحدة المسالك البولية(2007) .