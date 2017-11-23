مشروعات بلدية بـ 240 مليون تعزز النشاط التجاري والنهضة التنموية بمحافظة صامطة

حسن الجعفري(صدى):

عزز مشروع ” ساحة الوطن ” الذي نفذته بلدية محافظة صامطة , الخطوات التطويرية التي تسعى البلدية لتنفيذها وفق خطة شاملة لتلبية احتياجات الأهالي واستمرار عجلة التنمية بالمحافظة .

وتمثل ساحة الوطن المقامة على مساحة 31 ألف متر مربعاً متنفسا للأهالي والزوار , حيث تضم حديقة وساحتين للاحتفالات الخاصة بالمحافظة والمناسبات الوطنية, إلى جانب الممشى الرياضي الذي تم تنفيذ بطول 1250مترًا طوليًا وتم تجهيزه بالأجهزة الرياضية والخدمات المطلوبة في الموقع , فيما يشكل سوق الأسر المنتجة نقلة متميزة لتقديم الخدمات في مقر الساحة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري أن إجمالي مشروعات بلدية المحافظة تبلغ تقريبًا 240 مليون ريال وتسير بشكل جيد في كافة المشروعات التي تشمل مشروعات سفلتة وإنشاء طرق وإنارة وأرصفة ومشروعات درء أخطار السيول , إلى جانب مشروعات أخرى مثل إنشاء أسواق ومبنى للبلدية ومسالخ وكذلك تعويضات ونزع الملكية , فضلا عن مشروعات الصيانة والتشغيل ومشروعات النظافة والتخلص من النفايات ومشروعات التشجير والحدائق .

وأفاد أن تلك المشروعات الجاري تنفيذها جعلت محافظة صامطة تعيش فترة نمو وتطور انعكست على الحركة التجارية في المحافظة وعززت النشاط التجاري المرتبط بالخدمات البلدية , مؤكدا أن البلدية تسعى للرقي بخدماتها المقدمة والرقي بالفكر التجاري لدى المستثمرين وقطاع الأعمال وأصحاب النشاطات التجارية والعمل على التنظيم وتطوير الأنشطة التجارية وتقديم الخدمة المثالية لتنعكس على المواطن .

وبين المهندس الدغريري أن البلدية طرحت العديد من المشروعات الاستثمارية منها مشروع سوق تجاري ومجمعات تجارية ومحطات وقود , إلى جانب مشروعات في مرحلة توقيع العقود منها مشروعات المنطقة الصناعية التي تهدف إلى جمع الورش والنشاطات العشوائية في منطقة صناعية حديثة مساحتها تصل لنصف مليون متر مربع .

ولفت النظر إلى أن البلدية تسعى لاستقطاب المستثمرين من خلال طرح فرص استثمارية نوعية لاستثمار إمكانات محافظة صامطة ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري المرتفع , لافتا إلى فرص استثمارية لإنشاء مستشفى متخصص وإنشاء مول تجاري كبير بالإضافة إلى مدينة ترفيهية على مساحة 60 ألف متر مربع تخدم إسكان الخارش والمحافظات القريبة .

وأشار رئيس بلدية محافظة صامطة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت ” مبادرة منصورين ” التي تهدف إلى دعم جنودنا المرابطين على الحدود الجنوبية وتهيئة كل السبل والإمكانيات لخدمتهم استشعارا بالمسؤولية اتجاههم وامتنانا لتضحياتهم العظيمة لحماية الوطن والمواطن , لافتا إلى أن بلدية محافظة صامطة تبنت من خلال المبادرة افتتاح مكتب خاص لخدمة المرابطين ، وتم تجهيزه بكافة وسائل التواصل الإلكترونية وتهيئته وفق أعلى مستوى لتقديم الخدمات وأعلى معايير الجودة حيث تم تجهيز المكتب بخط هاتف مباشر لإنهاء أي إجراءات تخص خدمات البلدية للجنود المرابطين , حيث أنجز الكثير من المعاملات التي بلغ عددها أكثر من 120 معاملة خلال الشهرين الماضيين تبنت البلدية إنهائها مباشرة نيابة عن أصحابها وانعكست بصورة إيجابية عليهم .

وبين أن بلدية محافظة صامطة تعمل حاليا على تنفيذ قاعة للاحتفالات لذوي الدخل المحدود لتكون مقرا لاحتفالات الأعراس بحيث لا يتجاوز إيجار القاعة مبلغ ثلاثة آلاف ريال , وذلك ضمن الشراكة الاجتماعية لخدمة شباب المحافظة .