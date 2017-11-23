وزير البيئة يزور جازان ويدشن 18مشروعا بأكثر من 416 مليون ريال

سعيد العجل(صدى):

يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خلال زيارته لمنطقة جازان يومي السبت والأحد القادم ١٨ مشروعا لخدمات المياه والزراعة بتكلفة تتجاوز ٤١٦ مليون ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشاريع بأكثر من ٨٢ مليون ريال، ويلتقى خلال زيارته بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، كما يلتقي بالمواطنين، ويدشن حملة التشجير في جازان بمشاركة الجهات الحكومية والمتطوعين.

وبين مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة المهندس غانم الجذعان، أن زيارة معالي الوزير الفضلي التي تأتي استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة في تلمس احتياجات المواطنين وزيارتهم في مناطقهم في كافة ارجاء المملكة.

وأوضح الجذعان أن الزيارة ستشمل جزر فرسان يدشن خلالها مرسى الصيادين في المحافظة الذي يتسع لأكثر من ٢٠٠ قارب صيد، وتبلغ تكلفة إنشائه أكثر من ٣٣ مليون ريال ، ومبنى الثروة السمكية في المحافظة، كما ستشمل الزيارة تفقد محمية فرسان ومحطة التحلية في المحافظة.

وخلال زيارة معاليه سيدشن مبنى أبحاث الثروة السمكية ومختبر التشخيص البيطري في منطقة جازان، كما ستشمل الزيارة السوق المركزي واللقاء بمدراء القطاعات التابعة للوزارة، إضافة إلى تدشين مرسى المضايا في جازان الذي يستوعب ٢٢٨ قارب صيد.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر جبر أنه سيتم خلال الزيارة تدشين 13 مشروع لخدمات المياه، ووضع حجر الأساس لأربعة مشاريع أخرى، موضحا بأن المشاريع التي سيتم تدشينها تبلغ تكلفتها 306.5 مليون ريال تشمل مشروع رفع كفاءة محطة ضخ المياه بحي السويس بجازان، ومشروع تنفيذ الخزانات الاستراتيجية بمحطة المياه بمحلية بجازان، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان الدوسرية بمدينة جازان،ومشروع تنفيذ خزانات المياه بمحافظة صبيا، ومشروع الخط الناقل من خزانات التحلية بمحافظة ابوعريش إلى خزانات الأساملة والخضراء مع محطة الضخ بمنطقة جازان ومشروع المياه بقرى محافظة العارضة المرحلة الاولى، علاوة على مشروع إنشاء محطة ضخ وأعمال الموقع العام لمشاريع المياه بمحافظة الدرب ومركز الشقيق، ومشروع تنفيذ محطة الصرف الصحي ومحطة الضخ الرئيسية وخط الطرد والخط الفائض بمحافظة صامطة بسعة ٣٠٠٠٠م٣ باليوم، إضافة إلى مشروع توريد وتركيب وتشغيل محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة العارضة، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيش، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بالكربوس ( الأراك )، ومشروع إنشاء مركز المراقبة والتحكم الرئيسي (الإسكادا) بمدينة جازان، ومشروع مبنى فرع خدمات المياه بمحافظة صامطة.

وبحسب الجبر فسيضع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة حجر الأساس لأربعة من مشاريع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، تبلغ تكلفتها 82،6 مليون ريال وتشمل مشروع تنفيذ محطه معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة الضخ الرئيسية وخط الطرد والخط الفائض بمحافظة فرسان بمنطقة جازان، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات فيفا والدرب والدائر.

وأكد المهندس بندر جبر بأن هذه المشاريع تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير خدمات المياه بجازان والتي تهدف من خلالها وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وبمتابعة متواصلة من سمو أمير منطقة جازان و سمو نائب أمير المنطقة حفظهم الله.