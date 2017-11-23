الكلية التقنية بالباحة تستقبل طلبات خريجيها الراغبين في التوظيف

إبراهيم الزهراني(صدى):

بدأت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة استقبال طلبات خريجيها الراغبين في التوظيف إلكترونيا عبر الرابط:هنا

ويستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 12 / 3 / 1439وذلك لحصر الطلبات وتقديم الفرص المتاحة لهم خلال ملتقى التوظيف التقني الأول الذي سيقام خلال الفترة المقبلة بمقر الكلية التقنية بالباحة.

وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي بالباحة مرعي بن سعد القرني أن الملتقى يشارك به عدد من الشركات والمؤسسات لتوظيف خريجي الكلية والمعهد الصناعي بالباحة بحضور ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق الموارد البشرية ومكتب العمل والغرفة التجارية.

وأضاف بأنه سينفذ خلال الملتقى ورش عمل، ومحاضرات متنوعة ومختلفة تهدف إلى صقل مهارات طالبي العمل وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل المهني في التخصصات المختلفة التي تقدمها الكلية والمعهد الصناعي بشكل خاص والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام.

وأضاف القرني، أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع وتوفير بيئة العمل وتوطين الفرص الوظيفية في منشآت منطقة الباحة.

فيما تتمثل الأهداف الفرعية في تعزيز الصورة الذهنية والإيجابية وتحسين النظرة الاجتماعية والثقافية لدى المجتمع عن الأعمال التقنية والمهنية ، وتعريف المؤسسات ورجال الأعمال عن مخرجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ، والبحث عن عقد شراكات مع قطاعات العمل لتوظيف الخريجين.

وبين القرني أن الملتقى يهدف ايضاً إلى تعزيز جهود الكلية في توسيع دائرة التوظيف لخريجيها وإدماجهم في سوق العمل عبر وظائف تتوافق مع مجالات دراستهم لافتاً إلى أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص من جانب وبين الكلية التقنية والمعهد الصناعي من جانب آخر بما يخدم هؤلاء الخريجين.

كاشفا عن طرح عدد من الوظائف في الملتقى يتنافس عليها خريجي الكلية والمعهد في مجموعة من الشركات والمؤسسات في إطار جهود التواصل مع منشآت القطاع الخاص لتقديم المزيد من الفرص الوظيفية للخريجين.