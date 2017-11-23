إغلاق مصنعين لعمالة مخالفة يعملون بدون تصاريح في ” الجموم “

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على عاملين بمصنعين؛ لمخالفتهم أنظمة وقوانين وزارة الداخلية.

وأوضحت الشرطة أنه تم الإطاحة بمصنعين، أحدهما للدواجن، والأخر لصهر الأفران والبطاريات؛ لعملهم بدون تصاريح رسمية، بالإضافة إلى عدم حملهم إقامات رسمية.

وجاء ذلك في إطار حملة وطن بلا مخالف، التي تم تدشينها الشهر الهجري الماضي، وكانت أعطت مُهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، وعقب انتهاءها بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد المخالفين.