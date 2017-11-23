فريق طبي ينهي معاناة مريض تسعيني من ورم في صبيا
أوضحت صحة جازان أن فريق طبياً بمستشفى محافظة صبيا العام نجح بفضل الله في إنهاء معاناة مريض تسعيني من ورم بطول ” 10 ” سم بالقولون كان ملازماً له منذ مدة طويلة .
وكانت عيادة الجراحة بمستشفى صبيا العام قد استقبلت مريض تسعيني كان يعاني من الأنيميا والآلام بالمعدة , وبعد إجراء الكشف الطبي على المريض والمحاليل المخبرية والأشعة تبين وجود ورم في القولون استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً .
وتم تنويم المريض وأجريت له عملية استئصال للورم بطول ” 10 ” سم من القولون تكللت بالنجاح ولله الحمد وبعد رعاية طبية وعناية فائقة تلقاها المريض عقب إجراء العملية ، غادر المستشفى بعد أن تماثل بالشفاء ولله الحمد .
اترك تعليقاً