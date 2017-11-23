فريق طبي ينهي معاناة مريض تسعيني من ورم في صبيا

حسن الجعفري(صدى):

أوضحت صحة جازان أن فريق طبياً بمستشفى محافظة صبيا العام نجح بفضل الله في إنهاء معاناة مريض تسعيني من ورم بطول ” 10 ” سم بالقولون كان ملازماً له منذ مدة طويلة .

وكانت عيادة الجراحة بمستشفى صبيا العام قد استقبلت مريض تسعيني كان يعاني من الأنيميا والآلام بالمعدة , وبعد إجراء الكشف الطبي على المريض والمحاليل المخبرية والأشعة تبين وجود ورم في القولون استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً .

وتم تنويم المريض وأجريت له عملية استئصال للورم بطول ” 10 ” سم من القولون تكللت بالنجاح ولله الحمد وبعد رعاية طبية وعناية فائقة تلقاها المريض عقب إجراء العملية ، غادر المستشفى بعد أن تماثل بالشفاء ولله الحمد .