بالفيديو.. محمد عبده يبرأ نفسه: ” أحلام ليست فنانة العرب الأولى “
كشف الفنان الكبير محمد عبده خلال لقاء تليفزيوني ، عن تبرأه من الخلاف بين الفنانة الإماراتية أحلام ، والفنانة الكويتية نوال ، واشاد بقدرات نوال الغنائية .
حيث سألت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز ، الفنان الكبير محمد عبده هل أنت نادم على تسمية أحلام بفنانة العرب ، ورد قائلاً ، والله ما سميتها بفنانة العرب ، أنا قولت أن أحلام المطربة الخليجية الأولى وزعلوا مني كثير من الأصوات النسائية ، ولكن هذا واقع فأحلام أصبحت منتشره على الساحة العربية كلها وصوتها يصل للكثير أكثر من الأصوات الأخرى .
وفي حديثه عن نوال قال محمد عبده ، نوال مغنية كلاسيكية من الدرجة الأولى تختلف كثيرا ، وأحلام لا تستطيع مجاراتها في أغانيها الكلاسيكية .
درنفيس[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله عليكم – هو جيفز آ شيت؟
Who gives a shit?
كان زمان[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 48 دقيقة
أهبل أنسان في التصاريح والكلام واللقاءات … تفشل وتتفشل …
لكن أنت فنان الخليج العرب الأول بلا منازع .. مطرب بمعنى الكلمة ..رائع رائع رائع .. أعشق طربك خصوصاً القديم ..
لكن فاشل بالتصاريح …
رااايق[ عدد التعليقات: 3055 ] نشر منذ 46 دقيقة
أنا من زماان ما صرت أتابع أو أسمع .. بس نوال صوتها هادىء وجميل ** وأحلام صوتها قوي ومزعج **
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نوال كلاسيكي *** أحلام طقاقيكي ههههههههههههههههههه