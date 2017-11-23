اليوم .. أقدم طهاة القصيم يكسر ثقافة العيب

سالم المطيري(صدى):

يقام مساء اليوم الخميس بفندق ” شارز ” ” لقاء الخميس ” للناجحين والرموز والموهوبين برعاية من الهيئة العامة للرياضة، وشراكة مع مركز الملك سلمان للشباب ببريدة بعد صلاة المغرب وسيتمكن الجمهور الحاضر من الاستماع وطرح الأسئلة، وأيضاً الدخول في السحب على سيارات ” شانجان ” من ” المجدوعي ” .

ويحدد اللقاء مع مع أقدم ” شيف ” من المملكة في منطقة القصيم الطاهي عبدالعزيز يوسف المطوع، لرواية قصص نظرات الفضول من الناس تجاهه وهو يرتدي زي الطهاة، ويقدّم ما لذ وطاب كمهنة شريفة تدر له المال، كاسراً بذلك ثقافة العيب التي صنعت حاجزاً بين طالب العمل والصناعة.