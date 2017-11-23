الصحة : 4073 زيارة طبية نفذّها الطب المنزلي في تيماء العام الماضي

محمود البلوي(صدى):

أوضحت صحة تبوك أن برنامج الطب المنزلي بمستشفى تيماء نفذ خلال العام الماضي 4073 زيارة منزلية لـ 56 مريضاً مسجلاً في البرنامج من كبار السن والمصابين بجلطات ممن لديهم أمراض دماغية والأمراض التنفسية المزمنة والأمراض النفسية والعصبية وأمراض الجهاز البولي والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض الشيخوخة.

وأفادت أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المرضى على إستعادة عافيتهم وصحتهم , وتوفير الرعاية الصحية لهم في منازلهم لتعزيز شعورهم بالأمان والراحة والدعم وحصولهم على الرعاية في محيط العائلة دون الحاجة لوجودهم في المستشفى أو المركز الصحي .