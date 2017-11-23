التدريب التقني يجدد 51 رخصة لمنشآت تدريب أهلية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تجديد 51 رخصة لمنشآت تدريب أهلية للرجال والنساء، إضافة إلى إصدار 13 رخصة جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي, ونفذت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة في ذات الشهر ما يقارب 400 جلسة اختبار بكافة مناطق المملكة، حيث بلغت أعداد المتدربين والمتدربات الذين أدوا الاختبارات التأهيلية 3010 متدرب ومتدربة، وبلغ عدد الرجال 1866 فيما بلغت أعداد النساء 1144 متدربة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن أنها تتابع سير العملية التدريبية باستمرار من خلال الزيارات الإشرافية لمنشآت التدريب الأهلية ، حيث نفذت الإدارة العامة للتدريب الأهلي 337 زيارة في إطار الجهود الحثيثة لضبط جودة التدريب وفق أعلى المعايير المهنية .

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن تدريب أكثر من 183 ألف متدرب ومتدربة في جميع منشآت التدريب الأهلية بالمملكة في العام الماضي، وذلك عبر تأهيلهم في أكثر من 300 تخصص يحتاجها سوق العمل، كتخصصات الميكانيكا والحاسب الآلي والسفر والسياحة والجيولوجيا والبترول والغاز والاعلام والتجميل والتفصيل والديكور والتطوير الإداري، وغيرها من المجالات الوظيفية، في المقابل أوقفت المؤسسة منذ بداية 2017 حتى شهر أكتوبر الماضي 632 حالة تدريبية غير حاصلة على رخصة تدريب بمختلف مناطق المملكة.