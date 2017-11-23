أمريكا تخطط لإبقاء قواتها في سوريا بعد هزيمة ” داعش “

واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط للبقاء شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم داعش، وسيتم خروج القوات الأمريكية للجيش السوري لأستعادة الأراضي التي سيطر عليها داعش الإرهابي ويعتبر ذلك ضمانا لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد .

وأوضحت أن مسؤولون بأمريكا يخططون لإنشاء إدارة غير مرتبطة بدمشق في شمال سوريا ،وإبقاء القوات الأمريكية في المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية .

كما أشارت أن دعم قوات سوريا سيكون بمثابة ضغط على بشار الأسد اثناء مفاوضات جنيف ، كما يذكر أن بلغ عدد القوات الأمريكية الموجودة في سوريا الى 503فرد .