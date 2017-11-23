بالفيديو.. مريم حسين تستعرض جسمها بطريقة تثير غضب المشاهدين
أثارت الفنانة مريم حسين ، غضب وسخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تستعرض به جسدها بطريقة مثيرة .
وظهرت مريم في الفيديو المتداول وهي ترتدي فستان بدون أكمام ومفتوح الجنبين ، وبدأت في تصوير نفسها واستعراض جسدها بطريقة اثارت المشاهدين ، وقالت ” هذا شكل خصري بعد 5 جلسات شد ، وتابعت ، أنا لا أبي أنحف ولكني اريد بروز خصري أكثر وبعد 10 جلسات سأتصور بنفس الفستان لأريكم النتيجة .
كان زمان[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللهم لك الحمد على نعمة العقل …..