بالفيديو.. مريم حسين تستعرض جسمها بطريقة تثير غضب المشاهدين

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة مريم حسين ، غضب وسخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تستعرض به جسدها بطريقة مثيرة .

وظهرت مريم في الفيديو المتداول وهي ترتدي فستان بدون أكمام ومفتوح الجنبين ، وبدأت في تصوير نفسها واستعراض جسدها بطريقة اثارت المشاهدين ، وقالت ” هذا شكل خصري بعد 5 جلسات شد ، وتابعت ، أنا لا أبي أنحف ولكني اريد بروز خصري أكثر وبعد 10 جلسات سأتصور بنفس الفستان لأريكم النتيجة .