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بالفيديو.. مريم حسين تستعرض جسمها بطريقة تثير غضب المشاهدين

بالفيديو.. مريم حسين تستعرض جسمها بطريقة تثير غضب المشاهدين
نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة مريم حسين ، غضب وسخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تستعرض به جسدها بطريقة مثيرة .

وظهرت مريم في الفيديو المتداول وهي ترتدي فستان بدون أكمام ومفتوح الجنبين ، وبدأت في تصوير نفسها واستعراض جسدها بطريقة اثارت المشاهدين ، وقالت ” هذا شكل خصري بعد 5 جلسات شد ، وتابعت ، أنا لا أبي أنحف ولكني اريد بروز خصري أكثر وبعد 10 جلسات سأتصور بنفس الفستان لأريكم النتيجة .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 57 دقيقة

اللهم لك الحمد على نعمة العقل …..

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