آل الشيخ: المملكة من أكثر الدولة المانحة للمساعدات الإنمائية

علي القحطاني(صدى):

قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس الأربعاء، إن خلال العقود الأربعة الماضية أكثر بلغ إجمالي مساعدات المملكة الإنمائية حول العالم 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة حول العالم.

وأشار ” آل شيخ ” خلال كلمته في اجتماعات الدورة العاشرة للجمعية العمومية لاتحاد البرلمانات الآسيوية، إلى أن الملكة ضمن أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية عالميًا.

وفي سياق أخر لفت إلى أهمية العمل الجماعي، داعيًا المنطقة العربية ومنطقة آسيا للتعاون من أجل التصدي لما تعيشه المنطقة من توتر وأزمات متواصلة نتيجة السياسات العدوانية في نشر الفوضى وبث الفرقة وإثار الفتن الطائفية .

وأكد على دور المملكة في محاربة الفكر الإرهابي، مشيرًا إلى أن انقلاب ميليشــيا الحوثي وعلي عبدالله صالح على الشــرعية في اليمـن يشكل تهديـداً لأمـنها واستقرارها، مرحبًا بإدانة المجتمع الدولي لإطلاق صاروخًا بالستيًا على السعودية.

وفي السياق ذاته طالب الاتحاد البرلماني الأسيوي، بإدانة ممارسات الحوثيين ضد المملكة، مشددًا على أن السعودية لها الحق في الدفاع عن أراضيها وفقًا لما نصت عليه الماد 51 من ميثاق الأمم المتحدة.