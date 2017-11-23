” الانذار المبكر ” يحذر من أمطار رعدية غزيرة على المنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الخميس، إنذار متقدم لأهالي المنطقة الشرقية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشمل مناطق ” الجبيل، رأس الخير، رأس تنورة ” ، وبعض الأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع هطول الأمطار ما بين الفترة من 4:45 حتى 09:00 من اليوم الخميس، لافته إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بحركة رعدية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

يُذكر أن المملكة تشهد منذ 3 أيام حالة مطرية شديدة على المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والغربية.