مسؤول يمني: إيران مولت ودعمت انقلاب مليشيا الحوثي وصالح ضد الشرعية

فهمي محمد(صدى):

أكد نائب رئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن إيران مولت ودعمت انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الشرعية اليمنية ، مضيفا أن الشرعية وبمساندة من التحالف العربي تخوض حرباً دفاعية عن الشعب اليمني وشرعيته وهوية اليمن.

وجدد الفريق محسن خلال لقائه في مدينة الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر التأكيد على أولوية إسقاط الانقلاب ومحاربة الإرهاب ، مثمنًا في الوقت نفسه موقف الولايات المتحدة الداعم للشرعية في اليمن.

وأشار وفقا لما أورده موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، الليلة الماضية إلى حرص القيادة السياسية في بلاده على إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث .. مبينا أن الشرعية وحكومتها حققت إنجازات في سبيل إنهاء معاناة اليمنيين التي خلفها الانقلاب وتطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات السكان.

من جانبه جدد السفير الأمريكي، التأكيد على دعم بلاده للشرعية وحرصها على مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم .. مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ومنها مجال محاربة الإرهاب.