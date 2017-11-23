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بالفيديو.. حليمة بولند تسوي مساج مائي بحمام مغربي

بالفيديو.. حليمة بولند تسوي مساج مائي بحمام مغربي
متابعات(صدى):

شاركت الإعلامية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، مقطع فيديو من داخل حمام مغربي ملكي.

وظهرت بولند في مقطع الفيديو وهي داخل الحمام المغربي ، تستعرض بعض الأجهزة ، ثم دخلت غرفة المساج وسوت مساج مائي وعملت كونتور ونحت لجسدها .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 2 ساعتين

بلا كذب ماهي حليمه
ما شفناها بس نسمع صوت
جني يا حبكم للكذب 😢😢😢😢😭😭😭😢😭😭

[ عدد التعليقات: 3935 ] نشر منذ 25 دقيقة

مالت عليك وعلى سخافتك

[ عدد التعليقات: 14212 ] نشر منذ 21 دقيقة

طيب ما شفنا حليمه وهي تعمل مزاج يبدو انها جايه تعمل دعايه فقط للمغربيه

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