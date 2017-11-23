بالفيديو.. حليمة بولند تسوي مساج مائي بحمام مغربي

متابعات(صدى):

شاركت الإعلامية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، مقطع فيديو من داخل حمام مغربي ملكي.

وظهرت بولند في مقطع الفيديو وهي داخل الحمام المغربي ، تستعرض بعض الأجهزة ، ثم دخلت غرفة المساج وسوت مساج مائي وعملت كونتور ونحت لجسدها .