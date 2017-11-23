أسلحة فتاكة بنزلات البرد.. تعرف عليها
نزلة البرد يمكن محاربتها بأسلحة فتاكة في أسرع وقت ممكن دون اللجوء للأدوية؛ وعددت مجلة “ إيلي ” الألمانية هذه الأسلحة وهي كالتالي:
1- الإكثار من السوائل:
واحدة من أهم النصائح لمواجهة نزلة البرد هي شرب الكثير من السوائل للمساعدة على سيولة المخاط وتخفيف إفرازات الأنف وسيلان المخاط اللزج في الشعب الهوائية، بالإضافة إلى تعويض فقدان السوائل الناجم عن التعرق المتزايد. وينصح بالماء الدافئ أو مغلي الأعشاب المُحلى بالعسل مثل الزعتر أو المريمية.
2- مغلي الزنجبيل قبل النوم:
يعتبر مغلي الزنجبيل من العلاجات الطبيعية الجيدة لنزلة البرد بسبب تأثيره المضاد للالتهابات. ويعمل الزنجبيل على تعزيز الدورة الدموية لتدفئة الجسم من الداخل.
3 – التغذية المتوازنة:
تعد التغذية الصحية والمتوازنة من الأمور الهامة لمواجهة نزلة البرد، حيث يحتاج الجسم للفيتامينات والمعادن والبروتينات. ويُفضل تناول حساء الدجاج الساخن، حيث إنه يساعد على منع خلايا الدم البيضاء، التي تسبب التهاب وتورم الأغشية المخاطية، وفقا لما أكده باحثون بجامعة نبراسكا.
4- إمداد الجسم بالزنك:
يعد الزنك عنصراً هاماً لعمل جهاز المناعة على النحو الأمثل، لذا فهو يساعد على حماية الأغشية المخاطية ويجعل تغلغل الفيروسات صعباً. وتتوفر بالصيدليات مستحضرات طبية محتوية على الزنك.
5- المشي قبل النوم:
يتسبّب التعرض للهواء الجاف الدافئ لفترة كبيرة في جفاف الأغشية المخاطية، ما يمكّن الفيروسات من الانتشار بسهولة. لذا ينصح بالمشي لمسافة قصيرة قبل النوم لمواجهة نزلة البرد، إلا في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم.
6- تجنب الإجهاد والتوتر:
للتخلص من نزلة البرد بسرعة، ينبغي إراحة الجسم بشكل تام والابتعاد عن الإجهاد والتوتر النفسي، وتوفير طاقة الجسم لمكافحة الفيروسات. ولهذا السبب يفيد النوم والراحة في مواجهة نزلة البرد.
7- حمّام بخار الوجه:
يساعد هذا الحمّام قبل النوم على طرد البلغم، كما يعمل كمضاد للالتهابات، وخاصة في حالة التهاب الجيوب الأنفية الحاد والتهابات الجهاز التنفسي، مثل سيلان الأنف والسعال والتهاب الشعب الهوائية. ولتطبيق الحمام يتم إضافة زهور البابونج إلى 3 لترات من الماء الساخن، ثم استنشاق البخار تحت منشفة لمدة 10 دقائق على الأقل.
8- حمّام ساخن:
يمكن مواجهة نزلة البرد في الوقت المناسب بواسطة حمّام ساخن يحتوي على الزيوت الطيّارة، حيث إنه يعمل على تنقية المسالك التنفسية من ناحية ويساعد على الشعور بالاسترخاء من ناحية أخرى.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 2 ساعتين
مافية افضل من مرقة تيس طيب
مع الليمون وفلفل اسود
درة البسامي[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم ما ذكر في التقرير يساعد على تخفيف نزلة البرد..
بالإضافة إلى تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي..
( الجريب فروت – الكيوي-البرتقال – الليمون)
فهو مقوي للمناعة…
كان زمان[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله نروح يمين .. ونروح شمال .. ومحاوله هنا .. ومحاوله هناك ..
بالأخييييييير مضاد من الصيدلية ..
رااايق[ عدد التعليقات: 3055 ] نشر منذ 19 دقيقة
نصائح رائعـة * للوقاية من نزلات البرد وكذلك في حالة الأصابة بها **
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ولكن في حالة الأصابة هذا ما يمنع من مراجعة الطبيب لأخذ العلاج المناسب **
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والله يبعد عنا وعنكم جميع الأمراض ** اللهم أمين ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 7 دقائق
في مثل هذه الأجواء…
من الأفضل أن نتناول مثل هذه المضادات الطبيعية..
طوال اليوم (مع الوجبات اليومية)..
حتى أن لم تمنع الاصابة المرض( بإذن الله) فعلى الاقل تقلل من حدته…
نسأل الله الصحة والعافية للجميع…