إيران تطلب من تونس التوسط لدى المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مسؤوله أن المبعوث الإيراني محمد إيراني المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية زار نظيره التونسي خميس جينهاوي الخميس الماضي وقدم له رسالة من وزير الخارجية الإيراني مشيراً إلى أن محتوى الرسالة هو طلب إيران بالتوسط لحل الخلافات مع المملكة بينما نفت إيران ذلك رغبتاً منها في إبقاء الأمر سراً .

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية، في بيان بتاريخه: إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبتطورات الوضع في منطقة الخليج مشيرة إلى أن ” الجهيناوي ” أكد للمبعوث الإيراني حِرص تونس على استتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وانشغالها بالتطورات الجارية فيها، وشدد على أهمية التمسك بالحوار والتفاوض باعتباره السبيل الوحيدة لحل الخلافات والإشكاليات الطارئة.

وفي 17 نوفمبر الجاري، أعلن ” الجهيناوي ” ، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب حول ميزانية الوزارة لسنة 2018، أن سفير إيران زاره أخيراً، وطلب منه مشورة تونس ومساعدتها لتهدئة الأوضاع في المنطقة العربية والخليج.