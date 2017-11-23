الإسكان تسوق 22 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن الوزارة ستعمل مطلع ديسمبر المقبل على تسويق أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ضمن المشاريع الجاهزة، ومشاريع للبيع على الخريطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وقال السويلم إن الوزارة تستعد لتسويق نحو 22 ألف وحدة سكنية في ثماني مناطق بالمملكة خلال الأيام القادمة.

وأوضح المتحدث أن المشاريع الجاهزة تشمل كلاً من محافظات صامطة والزلفي والمخواة ورفحاء، بأكثر من ألف وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة 500 متر مربع، فيما تشمل مشاريع البيع على الخريطة كلاً من جدة، الدمام، تبوك، وعرعر، بأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية من نوع فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تراوح بين 250 إلى 700 ألف ريال.

وأكمل السويلم، إلى أنه سيتم إطلاق معرض لتسويق أول مشروع للبيع على الخريطة في محافظة جدة مطلع ديسمبر، موضحا أن عدد الوحدات التي سيتم تسويقها من خلال المعرض تبلغ نحو 5 آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى أن هذه المعارض التي تطلق بشكل شهري تأتي تزامنا مع إطلاق دفعات برنامج ” سكني “.

وبين أنه في نهاية نوفمبر الجاري سيتم توزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية في كل من الزلفي، رفحاء، صامطة، والباحة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات مقسمة ما بين مشاريع تابعة للوزارة تصل إلى ألف وحدة جاهزة بمساحة 500 متر، ونحو 11 ألف وحدة بيع على الخريطة.