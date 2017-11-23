السعودية للكهرياء: ساهمنا في توفير بليوني ريال بهذه الطريقة

طلال الغامدي(صدى):

أكد وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي أن تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة ساهم في توفير أكثر من بليوني ريال، وذلك بحسب آخر إحصاء لوفورات برامج الجودة حتى نهاية سبتمبر 2017.

وأضاف في تصريحات صحفية بعد افتتاحه اللقاء السنوي الـ17 للجودة، بشعار «الإبداع، استراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030»، الذي نظمته شركة الكهرباء أول من أمس، بمشاركة أكثر من 12 من الخبراء والتنفيذيين المتخصصين في مجال الجودة والإبداع في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والعربية والسعودية المختلفة، إن الجودة مبدأ إسلامي، والشركة السعودية للكهرباء من الشركات الرائدة في هذا المجال، وبدأت في ذلك قبل أكثر من 20 عاماً، ما أدى إلى تطوير الشركة على المستوى الإداري والفني والمالي.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالسعودية للكهربا عبدالرحمن العبيد أن الكوادر المبدعة في الشركة قدمت على مدار سنوات ماضية نحو 2761 دراسة تحسينية، كما قدم الموظفون 18152 اقتراحاً وفكرة إبداعية، واهتمت مصانع كبرى في مجال صناعة توربينات الكهرباء ومحطات النقل والتحويل والتوزيع بالكثير منها، إذ أسهم منسوبو الشركة في الكشف عن عدد من الملاحظات والأخطاء الفنية، التي كثيراً ما أرقت مشغلي هذه الوحدات ومصنعيها أيضاً، وأوجدت لهم الحلول العلمية والتقنية لتجاوزها.