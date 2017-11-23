المملكة توافق على شراء ذخائر أمريكية دقيقة التوجيه بقيمة 7 مليار دولار

نايف السالم(صدى):

وافقت المملكة على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أمريكية، بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، على أن يغطي الاتفاق فترة 10 سنوات.

وكشفت مصادر لوكالة ” رويترز ” أنه وقع الاختيار على شركتين أمريكتين وهما ” رايثيون وبوينج ” ، في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية مايو الماضي.

وأوضحت أن السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان امتنع عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان له إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ” ترامب ” .