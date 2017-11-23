المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب مناقصتها السابعة خلال العام المالي الحالي لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ( يناير- فبراير 2018 ) موزعه على 12 باخرة بواقع 6 بواخر لموانئ المملكة على البحر الاحمر و 6 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تعد السابعة لهذا العام وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق وأن قامت المؤسسة بترسيه كمية 6.6 مليون طن شعير علفي هذا العام.