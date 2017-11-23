1740مخالفاً في حملة وطن بلا مخالف بجازان خلال أسبوع

حسن الجعفري(صدى):

ضبطت شرطة منطقة جازان بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ١٧٤0 مخالفاً خلال أسبوع من بدء تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بشعار ” وطن بلا مخالف ” وتشمل جميع مراكز ومحافظات المنطقة , حيث تنوعت مخالفات المقبوض عليهم ما بين مخالفين لنظام العمل ” المهنة و العمل لدى الغير ” والعمالة السائبة.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، أن الجهود الأمنية مستمرة بمشاركة الجهات ذات العلاقة في مراكز ومحافظات منطقة جازان, داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن المخالفين وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفة الأنظمة والتعليمات.