تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة وادي الدواسر

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة وادي الدواسر وفيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية .

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ).

أقدم محمد بن فاهد بن محماس الدوسري ( سعودي الجنسية ) على قتل سلطان بن عبدالعالي بن فيصل الدوسري ( سعودي الجنسية ) وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور , وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن فاهد بن محماس الدوسري ( سعودي الجنسية ) يوم الخميس الموافق 5 / 3 / 1439هـ بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – , على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .